Gatto sparito da un mese, ritrovato e salvato dai pompieri

CASOREZZO

Il felino si trovava sul tetto di una ditta dismessa, sul posto i Vigili del fuoco volontari di Inveruno

Gatto sparito dal 9 marzo 2022 a Casorezzo, ritrovato e messo in salvo dai Vigili del fuoco volontari di Inveruno.

Gatto sparito, il lieto fine

Quel gatto mancava da casa da un mese, per la precisione dal 9 marzo 2022. Ma oggi è stato trovato e messo in salvo. Erano le 16 del pomeriggio di oggi, giovedì 7 aprile 2022, quando i Vigili del fuoco volontari di Inveruno sono stati chiamati per un intervento a Casorezzo. I pompieri sono arrivati sul posto, in via Rovereto per salvare un animale. Si trattava di un gatto svanito nel nulla da diverse settimane e che era stato avvistato sul tetto di una ditta dismessa, a un'altezza di circa 10 metri.

Il lavoro dei pompieri

I Vigili del fuoco volontari sono saliti ma il felino era molto spaventato e pertanto si spostava da un punto all'altro del tetto. Così per evitare che cadesse, è stata posizionata una gabbia con all'interno del cibo e ben coperta da un lenzuolo per attirare l'attenzione del micio. Dopo circa due ore ecco che è entrato nella gabbia, ed è stato recuperato sano e salvo e riconsegnato alla sua proprietaria.

LE FOTO: