Gatto rimane chiuso sul balcone, salvato dai pompieri

Gatto rimane chiuso sul balcone a Buscate: a salvarlo sono stati i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno.

Gatto rimane chiuso sul balcone

Portare aiuto nelle emergenze, spegnere incendi. Ma non solo. I Vigili del Fuoco volontari di Inveruno sono sempre pronti anche ad aiutare gli animali in difficoltà. Ed è quello che è successo nel pomeriggio di ieri, giovedì 8 aprile 2021. I pompieri sono, infatti, intervenuti a Buscate: è qui che un gattino era rimasto chiuso nel balcone della vicina di casa dei suoi padroni.

I pompieri sono quindi arrivati sul posto e messo in salvo l’animale.