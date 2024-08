Gatto lasciato solo sul balcone, lo salvano i vigili del fuoco

Sono partiti per le vacanze e hanno lasciato da solo il gatto che è rimasto bloccato sul balcone. A lanciare l'allarme i vicini di casa che hanno richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco di Legnano.

Spento un incendio in un campo di Dairago

E' successo a Legnano nel giorno di Ferragosto. I pompieri legnanesi sono intervenuti e hanno salvato il felino. Vigili del fuoco che sono intervenuti anche a Dairago dove hanno spento un incendio divampato in un campo.

Bonificati anche alcuni nidi di calabroni

diverse bonifiche per nidi di calabroni. Tra le altre chiamate c’è stata anche la messa in sicurezza in un appartamento in via Nazario Sauro dove si era rotto il tubo dell’acqua.