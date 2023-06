Gatto incastrato nel motore: arrivano i pompieri per liberarlo

Un gatto era rimasto incastrato in un'auto a Cisliano: a liberarlo sono stati i pompieri che hanno alzato l'auto ed estratto il micio spaventato.

Gatto incastrato nel motore: ci pensano i pompieri

A Cisliano in via Foscolo intorno alle 14 e 30 è partita la chiamata d'emergenza per salvare un gatto incastrato nel motore di un autovettura. Il felino aveva la testa incastrata nella protezione della scocca (paraculla) del motore. Sul posto sono arrivati due mezzi dei Vigili del Fuoco.

I vigili sono intervenuti e hanno sollevato e stabilizzato l'autovettura: di seguito hanno provveduto a svitare la protezione e liberando cosi il gatto che è stato poi riconsegnato sano e salvo alla proprietaria.