Gatto incastrato nella finestra a testa in giù, salvato dai pompieri

Gatto incastrato in una finestra a Busto Garolfo, salvato dai Vigili del fuoco volontari di Inveruno.

Gatto nella finestra, a testa in giù

Incastrato nella finestra, a testa in giù. Così è stato trovato un gatto da parte dei vicini di casa di un'abitazione di Busto Garolfo. Il felino aveva fatto sentire la sua presenza emettendo miagolii e lamenti. I proprietari di quella casa, in via Parini, erano fuori per lavoro, altre persone che abitano in quella via si sono subito accorte di quello che era successo e la scena che si è presentata ai loro occhi è stata curiosa, ma anche pericolosa per l'animale. Così è stato subito lanciato l'allarme.

Il salvataggio

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco volontari di Inveruno che si sono subito messi ad armeggiare intorno alla finestra, riuscendo a liberare il micio. La posizione in qui si trovava ha reso l'operazione un po' complicata ma, alla fine, il felino non si è fatto nemmeno un graffio.