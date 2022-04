Gatto su un albero di 12 metri, salvato dai pompieri

BUSTO GAROLFO

E' successo nel pomeriggio di oggi, sul posto i Vigili del fuoco volontari di Inveruno

Gatto su un albero alto 12 metri, è stato salvato dai Vigili del fuoco volontari di Inveruno.

Gatto sull'albero

Era salito in cima all'albero e poi non era più riuscito a scendere. Disavventura per un gatto che nel pomeriggio di oggi, mercoledì 13 aprile 2022, ha tenuto tante persone con il naso all'insù. Erano circa le 14 quando alcuni passanti di via san Michele del Carso a Busto Garolfo si erano accorti del felino su quell'albero, all'altezza di ben 12 metri. Così hanno subito chiesto aiuto.

L'intervento

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Vigili del fuoco volontari di Inveruno: sono stati loro a raggiungere il micio e a riportarlo a terra dove lo hanno riconsegnato alla proprietaria.