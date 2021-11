Gattino abbandonato viene salvato dalla Polizia Locale

Controllo del territorio

Gli agenti hanno salvato il gattino, ma ieri, lunedì 29 novembre 2021, hanno proceduto anche al sequestro di 3 autoveicoli.

Un gattino abbandonato salvato dalla Polizia Locale di Castano Primo, che intanto prosegue le azioni di controllo del territorio.

Gattino salvato dalla Polizia Locale: cos'è successo

Nella giornata di ieri, lunedì 29 novembre 2021, tra i vari interventi, gli agenti del Comando di piazza Mazzini hanno recuperato un piccolo gatto abbandonato. Il cucciolo, dopo il recupero, è stato affidato al servizio Veterinario Ats di Castano Primo.

Sicurezza in città: sequstrati anche 3 mezzi

Oltre al salvataggio del micino, gli agenti della Polizia Locale del Comando Intercomunale di Castano Primo e Nosate hanno proceduto in una sola mattinata al sequestro di 3 autoveicoli trovati in circolazione privi della relativa assicurazione Rca. Inoltre, nel corso dell’attività di polizia stradale hanno ritirato la patente di guida a uno dei conducenti dei veicoli poi sequestrati, poiché si trovava alla guida con patente sospesa per mancanza dei requisiti psico-fisici.

Ad oggi sono ben 69 i mezzi sequestrati privi di assicurazione. "La sicurezza stradale e dei cittadini passa anche per tali azioni di controllo, atte a contrastare tale tipologia di infrazioni, che ad esempio in caso di sinistri espongono ad ingenti danni le parti" hanno chiosato dal Comando.