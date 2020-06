Gattino abbandonato salvato da una volontaria della Lav

Gattino abbandonato a Cesate salvato da una volontaria della Lav

Una volontaria della Lav (Lega Antivivisezione) della sede di Milano e provincia, ha ricevuto una richiesta d’aiuto da parte di cittadini residenti nella zona del Villaggio Ina di Cesate, che da qualche giorno vedevano vagare da un giardino all’altro un gattino impaurito e affamato, un cucciolo di appena un paio di mesi. Dopo un primo appostamento andato a vuoto, perchè il micino a causa della pioggia si era rintanato, il giorno dopo con la collaborazione di tutto il vicinato è stato salvato. Portato da un veterinario che l’ha trovato denutrito, ma in discrete condizioni di salute, ora, protetto e coccolato, aspetta una famiglia che voglia adottarlo cell 3735308371 .

La proposta

La Lav ha presentato alla nuova Amministrazione comunale di Cesate una proposta di “Regolamento e tutela animali” in esso sono inserite norme per gli animali d’affezione, norme sull’attendamento circhi, mostre di animai, negozi, colonie feline, ecc. “Speriamo vivamente che questa nuova Amministrazione lo voglia attuare al più presto, in provincia i Comuni che hanno approvato un regolamento di Tutela Animali presentato dalla Lav sono: Rho, Arese, Bollate, Cogliate, Arluno, Senago, Pogliano Milanese e Cornaredo” commentano i volontari.