La guida Pasticceri&Pasticcerie di Gambero Rosso assegna tre torte (il massimo del punteggio) a Besuschio di Abbiategrasso.

Gambero rosso: tre torte alla pasticceria Besuschio di Abbiategrasso

La storica pasticceria Besuschio di Abbiategrasso premiata con le tre torte dalla prestigiosa guida Pasticceri&Pasticcerie di Gambero Rosso in collaborazione con Hausbrandt, giunta alla sua decima edizione. Ennesimo riconoscimento di qualità per l’eccellenza abbiatense, che in Lombardia, secondo la “bibbia del gusto”, ha pari livello solo in Cortinovis di Ranica, Dolce Reale di Montichiari, Knam di Milano e Pasticceria Roberto a Erbusco. Entra in una categoria a parte Igino Massari di Brescia, cui sono state riconosciute tre torte d’oro alla carriera. TORNA ALLA HOME