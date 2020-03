Gaggiano, imbrattata la futura sede di Lealtà Azione FOTO

Sale la tensione in vista dell’apertura a Gaggiano di una sede del gruppo di destra radicale Lealtà Azione. (foto: Antonio Varieschi)

Gaggiano, imbrattata la futura sede di Lealtà Azione

Sale la tensione in vista dell’apertura a Gaggiano di una sede del gruppo di destra radicale Lealtà Azione. Inaugurazione originiariamente prevista per il 7 marzo e che con ogni probabilità sarà rinviata a causa dell’emergenza legata al Coronavirus. Ma il paese si è svegliato questa mattina tappezzato di manifesti anonimi contrari alla apertura: “Nessuno spazio ai nazisti”, spiega il volantino, che illustra i legami tra i violenti hammerskin e membri di Lealtà Azione e come le iniziative solidali sul territorio sarebbero parte di una strategia per radicarsi.

Ma il blitz notturno ha portato anche all’imbrattamento di alcuni muri ed in particolare della saracinesca dei locali che ospiteranno la sede del gruppo. “No nazi: nessuno spazio né qui né altrove”, si legge.

TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE