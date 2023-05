Fusti di rifiuti pericolosi abbondonati in paese, ne spuntano altri

Fusti di rifiuti trovati in tre vie di Nerviano: è mistero.

Fusti di rifiuti, altri ritrovamenti

Nella giornata di ieri, giovedì 18 maggio 2023, ne erano stati trovati alcuni in fondo alla via Dei Boschi. Poi altri vicino al sottopasso nella frazione di Cantone. E la mattina di oggi, venerdì 19 maggio 2023, altri in via Primo Maggio. Ogni ritrovamento era di grossi fusti contenenti dei rifiuti pericolosi, al momento non ancora identificati, trovati in diverse parti del territorio di Nerviano. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato quei grossi barili lasciati a terra.

Le indagini

Sul posto è intervenuta la Polizia locale, la mattina di oggi anche i Vigili del fuoco in quanto pareva che da uno dei fusti fuoriuscisse del liquido. Al momento gli agenti sono al lavoro per cercare di capire di che sostanza si tratti e di risalire ai responsabili degli scarichi abusivi.