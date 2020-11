Furto notturno, ladro immortalato dalle telecamere FOTO e VIDEO

Furto notturno, ladro immortalato dalle telecamere a San Giorgio su Legnano.

E’ successo nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 novembre 2020. Il ladro, che indossava guanti e passamontagna come si può vedere nel filmato dell’impianto di sorveglianza, è entrato nei locali della società sportiva scassinando la porta della segreteria. E’ la seconda incursione del genere nel giro di dieci giorni: questa volta però, a differenza della precedente, le conseguenze per il Calcio San Giorgio sono state pesanti. Frugando dappertutto, il malvivente ha arraffato una macchina del caffè, l’impianto audio e alcuni microfoni nuovi, ma l’ammontare del bottino è ancora da quantificare con precisione. Parecchi anche i danni. Scattato l’allarme, il presidente della società sportiva Alessandro Tommasi si è precipitato sul posto e ha visto il ladro scappare. Dopodiché ha chiamato i Carabinieri che sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso.

