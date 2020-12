Terrore ad Abbiategrasso: ladri in casa, due fratelli minacciati con un coltello e poi una donna incinta e la sua bambina quasi investiti nella fuga. I fatti sabato sera. Il sospetto: i ladri sapevano dove e quando colpire

Furto in casa: proprietari minacciati con il coltello

Ladri in casa, due fratelli minacciati con un coltello e poi una donna incinta e la sua bambina quasi investite nella fuga: questo il drammatico racconto fatto dalla donna stessa di quanto accaduto nella serata di sabato ad Abbiategrasso. Lei e il marito erano usciti per comprare le sigarette e recuperare la bambina dalla nonna. Lontani da casa solo 20 minuti. Un lasso di tempo sufficiente per i malfattori per introdursi nell’abitazione: “Camminando abbiamo notato la luce della cucina accesa, successivamente ci siamo accorti che la tapparella della cameretta era stata abbassata completamente e dopodiché abbiamo rivisto gente alla finestra, al che spaventatissimi, ci siamo resi conto che c’erano degli intrusi. Mio marito è subito salito, ma nel frattempo questi ladri, sono scappati dal balcone. Quando mio marito e mio fratello si sono avvicinati per fermarli sono stati minacciati con un maxi coltello, sono saliti su una macchina (una Audi nera di grossa cilindrata, ci sembrava una TT o una A5) e sono scappati, quasi tirando sotto me che sono incinta con in braccio mia figlia”: questo quanto denunciato sui social dalla donna.

Che ha un terribile sospetto: “Sono sicura che ci stavano osservando da tempo (…) Hanno portato via tutto l’oro e tutti i soldi, come se sapessero che li avevo in casa. I soldi erano parecchi e non ne ho mai avuti tanti in casa come in questi giorni che sto facendo dei lavori di ristrutturazione nella nuova casa. Quindi qualcuno sapeva bene tutto. Sono sconcertata”. Indagano i carabinieri.

