Furto di cavi di rame alla centrale termoelettrica

Furto di cavi di rame alla centrale elettrica di Turbigo.

Ladri in azione alla famosa centrale elettrica di Turbigo. In una delle scorse notti infatti alcuni malviventi si sono introdotti nella nota struttura produttiva (conosciuta in tutta la zona e oltre e contraddistinta dalle ciminiere). Una volta riusciti a entrare, i ladri sono riusciti a portarsi via ben 150 metri di cavi dell'alta tensione. Si trattava di materiale dismesso e quindi l'attività non ne ha risentito.

Le indagini dei Carabinieri

Ad accorgersi del furto è stata la vigilanza notturna che ha subito dato l'allarme. Sul fatto stanno ora indagando i Carabinieri della Compagnia di Legnano. Il valore dei cavi asportati è ancora da quantificare.