Furto con scasso in un ristorante del centro di Rho

Furto con scasso nel nel ristorante Waiki Tropical Sushi in via Statuto.

Lunedì sera, 15 marzo, intorno alle 23.35, un individuo si è introdotto nel ristorante Waiki Tropical Sushi in via Statuto, 36 a Rho, rubando tutto ciò che c’era all’interno della cassa.

Oltre ai soldi contanti, sono stati riportati danni alla porta, alla saracinesca ed al meccanismo di chiusura di quest’ultima.

Il malvivente è stato ripreso dalle telecamere all’interno del locale.

Il proprietario ha affidato a Facebook il suo sfogo:

“Waiki Tropical Sushi è una piccola realtà, frutto di fatica ed investimenti di risparmi di una vita, vorremmo essere in prima persona artefici dei nostri successi o fallimenti e pensare che la scelta di delinquere di terze persone possa mettere in discussione il nostro lavoro, fa molta rabbia.

Inutile dire che la frustrazione sia tanta, specie in questo momento particolarmente delicato per tutti, ma abbattersi non fa parte del dna di WAIKI TROPICAL SUSHI. Scusate lo sfogo e grazie per l’attenzione”