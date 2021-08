Furto con scasso ai danni di un'auto: arrestato in via dei Mille a Legnano.

Furto con scasso ai danni di un'auto: arrestato

All’alba di domenica 8 agosto la volante del Commissariato di Legnano ha arrestato un trentenne tunisino per furto su auto in via dei Mille, aggravato dal danneggiamento della vettura, consistito nell’effrazione del vetro anteriore lato guida.

La volante è giunta dopo la segnalazione da parte di un cittadino che ha riferito di sentire forti rumori di rottura di vetro sulla strada. Giunta sul posto la Polizia di Stato ha incrociato nei pressi del luogo dei fatti il giovane con una sacca contente effetti personali di cui non sapeva dare spiegazione, in particolare la divisa di un dipendente della Ferrovie Trenord.

L’equipaggio è stato visto dal congiunto del dipendente, che dal balcone non aveva mai perso di vista il fuggitivo che poco prima lo aveva visto rovistare nell’abitacolo della propria auto.

Fermato il responsabile, gli effetti personali sono stati restituiti al legittimo proprietario.

Espletati gli atti di rito, la persona accompagnata in ufficio è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.