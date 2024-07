Nell’ambito di un servizio mirato di controllo del territorio finalizzato alla repressione dei reati predatori, la Polizia di Stato ha arrestato per tentato furto aggravato in concorso, al supermercato Tigros di via Manzoni a Canegrate, una coppia di cittadini romeni, di 28 anni lei e 30 anni lui, e denunciato in stato di libertà, due loro connazionali di 20 e 58 anni che nella circostanza fungevano da "palo", di fatto agevolando l'attività materiale ed esecutiva dei due arrestati.

Furto al supermercato: arrestate due persone e indagati due “pali”

Verso le 15 di venerdì 12 luglio, i poliziotti del Commissariato Legnano hanno intercettato, in zona San Paolo, una vettura con a bordo persone oggetto di pregresse segnalazioni e, seguendone gli spostamenti, sono giunti nell'area parcheggio di un supermercato a Canegrate; lì hanno notato un uomo e una donna che, usciti dal supermercato con un borsone, dopo aver incrociato lo sguardo di un’altra persona, si sono avvicinati a un bidone dei rifiuti riversando tutto ciò che era contenuto nel borsone: un numeroso quantitativo di generi alimentari. Un altro uomo, invece, intuita la presenza dei poliziotti, ha smesso di seguire con lo sguardo i complici e si è chiuso nell’auto. Gli agenti hanno, quindi, fermato i quattro per un controllo: l'uomo di 30 anni e la donna 28enne, che avevano materialmente sottratto la merce, sono stati arrestati e lui anche indagato per porto abusivo di arma perché trovato in possesso di un coltello a farfalla lungo 22 cm con una lama di 9 cm. I poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato, inoltre, un libro mastro in cui erano annotati i nomi di numerosi punti vendita, con annotate le province ove sono ubicati. La refurtiva del valore di mille euro è stata quindi restituita al direttore della catena commerciale che ha poi sporto denuncia presso il Commissariato. I quattro sono stati avviati alla misura di prevenzione del foglio di via dal territorio di Canegrate e, all'esito degli accertamenti sull'identità, la coppia arrestata è risultata essere sottoposta all'obbligo di firma presso altri uffici di polizia. La donna è stata poi condotta alla Casa Circondariale di San Vittore e l'uomo a Busto Arsizio per essere poi sottoposti al giudizio di convalida.