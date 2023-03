Furto al bar davanti al Municipio: i ladri portano via pochi euro

Spaccata nella notte di oggi, 24 marzo, al Liberty caffè di piazza Formenti, proprio davanti al municipio di Magenta. Pochi euro il bottino dei malviventi.

Furto nella notte nel bar davanti al Municipio

A finire nel mirino dei topi d’appartamento è ancora una volta una delle attività commerciali della città della battaglia, dopo che negli ultimi mesi diversi negozi sono stati visitati dai malviventi. Al momento non si sa ancora quanti fossero i ladri che si sono introdotti all’interno della struttura.

A raccontare direttamente l’accaduto è uno dei titolari dell’attività, Andrea Viviani:

«Stanotte, non so a che ora, sono entrati dalla parte di piazza Formenti, hanno tirato su la cler, ma senza rovinarla e hanno spaccato il vetro della porta per entrare. I malviventi hanno asportato il cassetto della cassa, dove c’erano pochi euro e sono andati via. Più il danno di dover sostituire il vetro, che altro».

Il controllo delle telecamere della piazza

All’interno del locale non ci sono telecamere per cui, come detto, non si sa quanti fossero i malviventi. Telecamere che sono però presenti davanti al Municipio e che potrebbero quindi essere fondamentali per l’individuazione dei malviventi da parte delle Forze dell’Ordine a cui il barista si è rivolto. Viviani ha infatti sporto denuncia per furto e danni proprio questa mattina ai Carabinieri di Magenta.