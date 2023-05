Furto al bar: 40 euro di bottino, 4mila di danni...

Furto al bar 697 di Dairago nella notte fra sabato e domenica 30 aprile: il ladro ha rotto la vetrina e rubato 40 euro dalla cassa. Danni invece per 4mila euro per i proprietari.

Nella notte fra sabato 29 e domenica domenica 30 alle 4.20 di mattina incursione all'interno del bar 697 di Dairago: intervenuti sul posto i carabinieri della stazione di Busto Garolfo. Quaranta euro il bottino del furto. Oltre quattromila euro di danni subito dalla titolare.

"Questa notte alle 4:20 (30 aprile) un ragazzo ha sfondato la mia vetrina per prelevare il cassetto della cassa (tra l’altro con dentro 40€ perché ovviamente non lasciamo mai soldi in cassa) - ha scritto la titolare del bar - Non tanto i soldi quanto il danno della vetrina e dei fili strappati. Sono abbastanza nervosa e amareggiata. Attenzione a questo ragazzo che agisce da solo (probabilmente un tossico che cercava soldi)".