Furto a Il Centro: vittima il sindaco di Senago

Furto a Il Centro di Arese: vittima il sindaco di Senago.

Il sindaco di Senago Magda Beretta è stata derubata a Il Centro di Arese. A renderlo noto è stato proprio il primo cittadino attraverso un messaggio postato sul suo profilo Facebook dove ha raccontato la disavventura di cui è stata vittima domenica 26 giugno.

Lo ha fatto partendo dai ringraziamenti perché fortunatamente la refurtiva è stata poi recuperata:

"Volevo ringraziare di cuore i Carabinieri delle stazioni di Senago e Garbagnate Milanese, il personale de Il Centro di Arese e il signore che ha ritrovato la refurtiva per la gentilezza e professionalità. Purtroppo ieri mattina mi hanno derubato e tra gli oggetti rubati c’era anche il telefono, che ho da poco riacquisito, pertanto chiedo a tutti pazienza perché devo recuperare molte chiamate e messaggi. Chiedo scusa anche del fatto, che a causa di tutto ciò ieri non sono riuscita a presenziare a una serie di attività a Senago e voglio fare i complimenti alla Pgs Pallavolo Senago per i risultati ottenuti in queste giornate”.