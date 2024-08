Furti in roulotte alle giostre: ladro in fuga con 300 euro. E la festa finisce in anticipo

Un luna park «rovinato» dai furti nelle roulotte. Lunedì scorso una serie di episodi incresciosi si sono verificati nell'area che ospita i caravan dei giostrai ad Arconate.

Rubati 300 euro, poi la fuga e la perdita di portafogli e tracce di sangue da parte di un tunisino

Secondo le ricostruzioni, infatti, un ladro, origini tunisine, ha rotto il vetro di una delle roulotte, di proprietà di Massimiliano Badoer, vero e proprio habitué della manifestazione, ci si è introdotto e ha fatto man bassa di 300 euro. Lo stesso ha poi fatto tappa all'interno del mezzo riconducibile al fratello. Ne ha spaccato il vetro e se l'è data a gambe, lasciando tracce di sangue. Durante la fuga il malvivente, che era stato inseguito dalle vittime dei furti (o tentati) ha tuttavia perso il portafogli che conteneva i suoi documenti. Un secondo furto sarebbe quindi avvenuto nella serata di martedì, quando, secondo alcune informazioni trapelate, nel mirino sarebbe finito un altro giostraio.

Le ombre sulla vicenda

Se tutto ciò non bastasse: si è pure parlato di colpi di fucile esplosi in aria. Anche se questa notizia non è stata ancora confermata. Resta comunque da capire se il tunisino abbia agito da solo oppure in gruppo. I giostrai, dal canto loro, si sono comunque visti rovinare la permanenza alla festa. E’ stata loro, giocoforza, la decisione di lasciare l'evento prima del previsto.

Il sostegno e il commento del Comune

Il Comune, una volta appreso il tutto, ha provato ad agevolare gli organizzatori aumentando l’illuminazione nell’area, ha spiegato il vicesindaco Fabio Gamba, che ha promesso inoltre che tale zona verrà ulteriormente vigilata anche in futuro.

"Siamo stati informati del fatto da parte degli operatori delle giostre. La sera stessa abbiamo dato disponibilità ad accendere le luci del campo sportivo affinché si potesse creare una situazione più illuminata per prevenire eventuali furti. A quel punto, però, gli operatori hanno ritenuto più sicuro smontare anticipatamente, tornando presso le loro sedi. Rispettiamo la loro decisione, in quanto, avendo dei bambini all'interno della roulotte, non si sentivano al sicuro". E' una storia molto strana, ha aggiunto Gamba. Basti pensare che "negli anni scorsi si erano registrati molti furti durante il periodo delle giostre, quest'anno si è registrato alle giostre e nei confronti degli operatori. Per l'anno prossimo dovremmo pensare ad una maggiore sorveglianza per la tutela degli operatori e per il paese in generale. Ringraziamo Arconate Serena per l'impegno nel controllo del paese, bisognerà controllare questa zona in futuro. Di fatto uno dei primi provvedimenti che portano la firma della nuova Giunta, è stato quello di chiedere al Comando l'ampliamento delle ore notturne. Turni aggiuntivi che abbiamo poi ottenuto".

La richiesta delle opposizioni e della vittima del furto

Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere di minoranza Francesco Colombo: