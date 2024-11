Furti all'ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio, due fermati

Due uomini sono stati fermati all'esterno dell'ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio di Milano, al confine con Baranzate, con l'accusa di aver rubato averi dalle camere dei degenti. I fatti raccontati da Maria Federico, testimone della vicenda.

Mattinata concitata quella di venerdì 29 novembre all'esterno dell'ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio di via Belgioioso, al confine con Rho e Baranzate. Due uomini sono stati fermati dalla Polizia con l'accusa di essere entrati nella struttura e di aver rubato all'interno delle stanze di alcuni degenti, ma non solo.

"Mi trovavo in ospedale per una visita e ho assistito all'accaduto - spiega Maria Federico, tra l'altro coordinatrice provinciale di Forza Nuova - Due uomini sono entrati nella struttura con l'obiettivo di entrare nelle stanze dei degenti per portare via loro telefonini e beni. Scattato l'allarme sono stati seguiti da una guardia giurata e sono fuggiti".

I due sarebbero poi scappati in direzione dell'area di sosta delle navette e avrebbero tentato nuovi furti anche lì, prima di essere fermati dalla Polizia.

"Sono saliti su un pullmino e hanno provato a portare via telefonini, portafogli e altri beni a chi si trovava sul mezzo - aggiunge Federico - Poi sono stati fermati dalla Polizia. Una vicenda che ha dell'incredibile. Ormai viviamo in una sicurezza pari a zero. Questi fatti non sono percezioni, ma certezze e chi ancora le nega lo fa in nome di una cattiva gestione che ormai è evidente sia fortemente voluta. Ora anche il diritto alla salute è ulteriormente minato. Oltre alla in-sanità che sembra volutamente soccombere dinanzi al privato con enormi disagi di chi ha necessità di una visita, in alcuni casi salvavita, chi riesce ad ottenere un ricovero deve avere il timore di essere derubato nel momento in cui fisicamente e moralmente e più debole".