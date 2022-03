Furti a cimitero: rubati due monumenti alti un metro e mezzo

NERVIANO

E' successo nei giorni scorsi, il gruppo di minoranza Lega-Gin-Con Nerviano presenta un'interrogazione alla Giunta

Furti a cimitero di Nerviano, i ladri sono scappati con anche due monumenti di bronzo altri un metro e mezzo.

Furti al cimitero, protesta la Lega

Ladri in azione al cimitero di Nerviano. E' successo in questi giorni, di notte, coi malviventi che si sono aggirati tra le tombe dalle quali sono riusciti a portar via anche due monumenti di bronzo alti ben un metro e mezzo. Furti che, anche in passato, avevano interessato diversi cimiteri della zona con i ladri intenti a portar via soprattutto materiale in rame e bronzo.

L'interrogazione della Lega-Gin-Con Nerviano

E sulla questione si fa sentire l'ex sindaco Massimo Cozzi, oggi capogruppo della lista di minoranza Lega-Gin-Nerviano che ha scritto alla Giunta un'interrogazione con richiesta di risposta scritta: "In questi giorni sono avvenuti diversi furti nelle tombe del cimitero del capoluogo, in particolare di due grossi monumenti di bronzo, la cui scomparsa non passa inosservata. Visto che nello stesso cimitero sono attivi alcuni impianti di videosorveglianza e, alcuni giorni, vi è la presenza diurna di un custode, vogliamo sapere se vi sia qualche elemento utile per risalire ai responsabili e come si intende intervenire per rafforzare la prevenzione verso questi ignobili atti in luogo così caro ai nervianesi".

LE FOTO: