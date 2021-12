Fuoristrada con l'auto, 50enne ricoverato in ospedale

Rimasto incastrato tra le lamiere è stato liberato dai vigili del fuoco e poi trasportato in ospedale a Legnano

Con l'auto nei campi

Finisce con la sua auto dentro un campo e quando viene liberato dalle lamiere dai vigili del fuoco di Inveruno viene trasportato d'urgenza all'ospedale di Legnano. E' ancora tutta da chiarire la dinamica dell'incidente stradale, che ha avuto per sfortunato protagonista un uomo di 50 anni, verificatosi alle 21.30 di ieri, sabato, in via Turbigo a Cuggiono.

Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118

Scattato l'allarme sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Legnano, i volontari della Croce Rossa e l'automedica con a bordo medici e infermieri dell'ospedale di Legnano. Dopo i primi soccorsi sul posto, una volta che il 50enne è stato estratto dalle lamiere, l'automobilista è stato caricato in ambulanza e trasferito al nosocomio di Legnano. Le sue condizioni sono serie ma l'uomo per fortuna non è in pericolo di vita