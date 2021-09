Hanno alzato un po' il gomito e, poi, hanno iniziato a discutere. Finchè l'alterco è degenerato in una lite furiosa, con spinte e pugni. E' accaduto intorno alle 3.20 di domenica, in piena notte, in via Patrioti ad Ossona.

Furiosa lite, uomo cade a terra e si ferisce

Due uomini hanno iniziato a discutere e, complice l'alcool, uno è caduto rovinosamente a terra, ferendosi. Subito è scattata la chiamata all'agenzia di emergenza-urgenza di Areu, che ha fatto scattare il codice rosso. Nel frattempo sul posto sono giunti anche i Carabinieri di Abbiategrasso per accertare la dinamica ed eventuali responsabilità.

I soccorsi

Automedica e ambulanza del Cvps di Arluno hanno soccorso un 55enne ferito: stabilizzato, è stato condotto all'ospedale di Magenta in codice giallo.