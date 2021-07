Furgone travolge altre auto: paura in autostrada

Furgone travolge vetture lungo l'autostrada A8 nel tratto tra Legnano e lo svincolo per l'A9: tre feriti.

Furgone travolge auto

Un camion che piomba addosso ad altre vetture. E' quanto successo poco fa sull'autostrada A8, nel tratto compreso tra Legnano e lo svincolo per l'A9, nel territorio di Uboldo. Dalle prime informazioni, il mezzo pesante, per cause ancora da accertare, è finito contro altre auto, tamponandole, che si trovavano sulla carreggiata e che procedevano nella sua stessa direzione. L'impatto è stato violentissimo tanto che le condizioni degli occupanti sembravano gravissime.

I soccorsi

Sul posto, in codice rosso, sono arrivate le ambulanze della Croce Rossa di Gallarate e di Busto Arsizio insieme all'automedica dell'ospedale oltre alla Polizia stradale e i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno e quelli del distaccamento di Legnano. Tre i feriti: un uomo di 39 anni e due donne, entrambe 45enni. Caricati sulle ambulanze, sono state trasportate in ospedale con qualche contusione.

Per permettere le operazioni di soccorso, si sono registrate lunghe code.

LE FOTO: