Furgone resta incastrato nel sottopasso…e viene multato FOTO

Furgone resta incastrato nel sottopasso: è accaduto a Canegrate. Grande spavento. Sul posto la Polizia Locale che lo ha multato.

Furgone resta incastrato nel sottopasso

Non è la prima volta che accade a Canegrate. Conducenti di camion e furgoni che prendono male le misure e rimangono incastrati nei due sottopassaggi. E oggi è capitato ancora. Erano circa le 19 quando si è sentito un forte rumore provenire dal sottopasso di via Marconi. Tutta colpa di un furgone che è andato a urtare violentemente la parte alta della struttura. Con notevoli danni.

Nessuno si è fatto male, sul posto è intervenuta la Polizia Locale.

Per il conducente multa per mancato rispetto della segnaletica verticale (che indicava il limite di altezza).

Le foto:

