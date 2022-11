Furgone incastrato nel sottopasso: arriva l'ambulanza

Un furgone è rimasto incastrato nel sottopasso di via Marconi a Canegrate, questa mattina 7 novembre: sul posto è arrivata anche un'ambulanza.

Furgone incastrato nel sottopasso

Un furgone cabinato è rimasto incastrato nel sottopasso ferroviario di via Marconi a Canegrate: il conducente non ha calcolato bene l'altezza del proprio mezzo e si è incastrato all'uscita. Sul posto è arrivata un'ambulanza in codice rosso anche se poco dopo è stato accertato che l'uomo alla guida non aveva subito alcun urto ma solo un grande spavento per l'accaduto.

L'uomo è stato trasportato in codice verde in ospedale.