Rinvenuto un furgone nel canale scolmatore del fiume Olona a Rho: il mezzo era stato smontato e poi gettato dai ladri.

Furgone gettato nel canale: la Polizia locale indaga

La mattina del 12 novembre 2024, la Polizia Locale di Rho ha rinvenuto nel canale scolmatore del fiume Olona un furgone Citroën Jumper di colore bianco. Il mezzo era stato smontato e poi buttato nel canale nella zona di via Ghisolfa vicina allo svincolo autostradale per la Milano-Torino: ignoti ne hanno asportato il motore e gettato nell’acqua anche altri pezzi meccanici che evidentemente poco interessavano agli autori del furto.

Il furgone risulta intestato in leasing e nessuno ha sporto, per il momento, denuncia di furto. Secondo la Polizia locale si tratterebbe di un furto su commissione. Qualcosa di simile a quanto già avvenuto una settimana fa quando, nella stessa zona, venne ritrovata una Range Rover ugualmente priva di motore e con pezzi meccanici smontati.

Il recupero del mezzo e le indagini

Questa volta i ladri hanno peggiorato la situazione, gettando il furgone e i pezzi meccanici nel canale: la loro presenza in quel punto sarebbe risultata alquanto pericolosa in caso di piogge, perché il mezzo (prontamente fatto rimuovere dalla Polizia Locale) comprometteva il deflusso dell’acqua.

La Polizia Locale, coordinata dal comandante Antonino Frisone, per risalire ai responsabili sta esaminando tutte le telecamere presenti in zona, che riprendono i tratti interessati da questo particolare episodio indubbiamente verificatosi nelle ore notturne. La Polizia Locale sta compiendo tutti i necessari accertamenti.

I controlli alla stazione ferroviaria

Intanto, prosegue i pattugliamenti nella zona della stazione ferroviaria di Rho Centro. Attorno alle 19.30 di mercoledì 13 novembre, in piazza Libertà, durante i consueti controlli gli agenti hanno fermato un giovane di 19 anni, residente a Trecate (Novara) : era in possesso di 35 grammi di hashish, di cui ha cercato di disfarsi gettandolo a terra alla vista degli agenti. Accompagnato al comando è stato fotosegnalato: la banca dati ha rilevato i suoi precedenti penali per reati specifici. Il 19enne è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.