Furgone in fiamme sulla provinciale a Pogliano Milanese.

Furgone a fuoco

Prima il fumo, poi le fiamme. Sono quelle che si sono sviluppate da un furgone che stava viaggiando lungo la Sp229 a Pogliano Milanese. Erano circa le 19 di oggi, venerdì 17 febbraio 2023, quando è successo il fatto. Il mezzo stava procedendo lungo la strada quando, per cause ancora da accertare, è scoppiato l'incendio nella sua parte anteriore. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo.

L'intervento

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Vigili del fuoco del distaccamento di Legnano che si sono subito messi al lavoro. Hanno sedato le fiamme e messo in sicurezza il mezzo e la zona.