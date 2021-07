Furgone in fiamme, arrivano i pompieri

Furgone in fiamme a Rho: sul posto i Vigili del Fuoco.

Furgone in fiamme

All'improvviso si è visto quel furgone avvolto da fuoco e fiamme. E' la scena che si è presentata agli occhi di alcuni automobilisti e passanti che nel pomeriggio di oggi, sabato 17 luglio 2021, si trovavano in via Pace a Rho, poco prima del Carrefour. Intorno alle 15.30 il mezzo, che si trovava a bordo della strada, si è incendiato. Non si conoscono ancora le cause, sta di fatto che si sono vissuti momenti di grande paura.

L'intervento

Sul posto sono arrivati subito gli agenti della Polizia Locale insieme ai Vigili del Fuoco, che hanno iniziato le operazioni di spegnimento del fuoco. Tutto è stato messo in sicurezza, nessun ferito.