Furgone contro un'auto: 66enne finisce in ospedale

Grave incidente all’ora di pranzo ad Abbiategrasso, oggi giovedì 8 giugno 2023. Qualche minuto dopo le 13.30 in via Pacinotti un incidente stradale che ha visto coinvolto un mezzo pesante, un furgone, e un’autovettura. Coinvolte nel sinistro due uomini, rispettivamente di 38 e 66 anni.

Grave incidente fra un furgone e un'auto

Sul luogo dell’incidente sono state inviate in codice rosso due ambulanze, l’auto medica e l’elisoccorso, i Vigili del fuoco e la Polizia Locale di Bià.

Da una prima ricostruzione dell’incidente, il furgone stava facendo retromarcia, quando in via Pacinotti sopraggiungeva un’utilitaria con a bordo un 66enne. L’impatto tra i due mezzi è stato violento: la vettura ha subito ingenti danni nella parte anteriore dal lato dell’autista. Il conducente dopo lo scontro è rimasto ferito in maniera grave.

Stabilizzato dai sanitari sul posto, l’uomo è stato poi portato in ambulanza nell’area dove lo attendeva l’elisoccorso, che lo ha trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Pavia.