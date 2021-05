Fuori strada con l’auto, finisce in ospedale

Fuori strada con l’auto a Magenta, l’uomo è stato poi trasportato in ospedale.

Fuori strada con la sua vettura

Stava guidando lungo la via Espinasse quando, per cause ancora da accertare con chiarezza, ha perso il controllo finendo fuori strada. Disavventura la mattina di oggi, sabato 1 maggio 2021, per un 69enne a bordo della sua auto a Magenta.

I soccorsi

Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Bianca di Magenta: dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato portato in codice giallo all’ospedale di Magenta.