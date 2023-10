Una vera e propria tragedia che ha scosso Corbetta nel pieno della serata di ieri, mercoledì 4 ottobre.

Fuori strada a Soriano, perde la vita un 64enne

Un uomo di 64 anni ha perso la vita in un incidente stradale in località Soriano, mentre si trovava nei pressi della cascina Belgiosello.

Al momento la dinamica del sinistro non è ancora chiara, ma secondo una prima e sommaria ricostruzione, l'uomo sarebbe finito fuori strada con la sua vettura.

Secondo le prime ipotesi, sembrerebbe che non siano coinvolti altri veicoli nel sinistro e che l'uomo, forse per via di un malore, avrebbe perso il controllo dell'auto finendo così fuori dalla carreggiata e impattando contro un muretto.

I soccorsi arrivati sul posto

Sul posto si sono precipitati i soccorsi con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso.

Subito i pompieri si sarebbero messi al lavoro per soccorrere il 64enne estraendolo dalla vettura e consegnandolo ai soccorritori. Nonostante i tentativi di rianimazione però non ci sarebbe stato nulla da fare e il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Spetterà dunque ora ai militari intervenuti sul posto far luce su quanto accaduto e chiarire l'esatta dinamica che ha portato l'uomo a finire fuori strada.