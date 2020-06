Ha fatto tutto da solo l’automobilista finito fuori strada al curvone di via Leonardo Da Vinci di Gaggiano.

Fuori strada a Gaggiano: finisce con l’auto nelle risaie

Ha fatto tutto da solo l'automobilista finito fuori strada al curvone di via Leonardo Da Vinci di Gaggiano già teatro di diversi incidenti in passato: il 49enne è andato ad affondare con la propria vettura nell'acqua delle risaie che circondano la carreggiata, fatto che ha probabilmente attutito l'impatto. L'uscita dalla strada, avvenuta poco prima delle 16.30 di oggi, potrebbe essere stata dovuta ad una cattiva valutazione dell'angolo di svolta unità ad un eccesso di velocità. Sul posto assieme agli agenti di Polizia locale dell'Unione dei Fontanili anche una ambulanza della Croce Verde di Trezzano: l'uomo, secondo quanto riferisce Areu, è stato condotto in codice giallo all'ospedale San Carlo ma le sue condizioni non destano preoccupazione.