Fuoco in una palazzina: famiglie evacuate

Fuoco in un appartamento, palazzina evacuata

Paura nella frazione di Pagliera poco dopo le 18 di oggi, lunedì 3 maggio 2021. Una donna stava cucinando quando si è sprigionata una fiammata e il fuoco ha intaccato il soffitto rivestito di legno. La signora si è precipitata fuori casa e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei Vigili del fuoco, la Polizia Locale di Lainate e un’ambulanza di Rho soccorso. Mentre i pompieri si davano da fare per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza lo stabile (evacuato per precazione), i vigili hanno chiuso al traffico la strada e i sanitari hanno visitato la donna. Fortunatamente le condizioni di quest’ultima non erano tali da destare preoccupazione: per lei non si è reso necessario il trasporto in ospedale.