Fuoco in cantina, palazzina evacuata

Mattinata di paura a Vittuone dove a causa di un incendio divampato in una cantina è stata evacuata una intera palazzina a scopo precauzionale

Il fuoco e l'evacuazione

L'allarme è scattato intorno alle 10, in un condominio di via Volontari della libertà. Per cause ancora in fase di accertamento è divampato un incendio in una cantina facendo scattare l'allarme. Sul posto sono intervenuti in forze i Vigili del Fuoco con un mezzo da Rho, due da Inveruno e uno da Magenta, oltre al personale sanitario e ai Carabinieri. A causa del fumo proveniente dagli scantinati, è stato disposta in via precauzionale l'evacuazione della palazzina, mentre i pompieri domavano l'incendio, un'operazione tutt'altro che semplice dal momento che per entrare nella cantina è stato necessario forzare la porta dal momento che era chiusa.: i Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare per un'ora e mezza per spegnere il rogo e mettere in sicurezza i locali interessati alle fiamme. Fortunatamente non si sono registrati feriti né per le fiamme né per il fumo