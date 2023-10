Fuochi d'artificio per festeggiare il compleanno: multato un 50enne

Per festeggiare il compleanno un 50enne di Parabiago aveva deciso di sparare fuochi d'artificio in centro a Pogliano Milanese: è stato individuato e sanzionato dalla Polizia Locale per 500 euro.

Fuochi d'artificio per il compleanno: multato 50enne

Nella serata di venerdì 20 ottobre la Polizia Locale di Nerviano – Pogliano riceveva segnalazione circa gli spari di fuochi di artificio nella zona centrale di Pogliano Milanese. Stesse segnalazioni venivano effettuate sui social dove venivano postati anche i video dell’evento che consentivano di accertare che gli spari erano avvenuti in Piazza Repubblica.

Gli agenti del Nucleo Operativo avviavano le indagini visionando dapprima le immagini della video sorveglianza comunale dalle quali si vedevano alcuni soggetti che dopo aver posizionato una scatola sul prato accendevano la miccia e iniziava una sequenza di oltre 20 razzi.

Individuato un 50enne di Parabiago

A seguito di ulteriori accertamenti si riusciva ad identificare l’autore che risultava essere un uomo di 50 anni residente a Parabiago che per festeggiare il proprio compleanno ha deciso di sparare oltre 20 razzi in centro paese. L'uomo veniva sanzionato con un verbale di 500 euro.

E’ la terza sanzione irrogata quest’anno a Pogliano Milanese per l’accensione di fuochi pericolosi