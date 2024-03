Funziona la "Stanza rosa": le donne denunciano di più

Funziona la "Stanza rosa" creata nel commissariato della Polizia di Stato di Legnano.

"Stanza rosa", le donne denunciano di più le violenze

Funziona "Una stanza tutta per sè", o "Stanza rosa": lo spazio, inaugurato a novembre all'interno del commissariato della Polizia di Stato di via Gilardelli, nel quale è stato ricreato un ambiente domestico per mettere più a loro agio le vittime di maltrattamenti, stalking e violenza sessuale (e nel quale vengono condotte anche le audizioni di minori), ha portato infatti più donne a denunciare l’incubo che stavano vivendo.

La conferma arriva proprio dal vice questore aggiunto Ilenia Romano che in questi giorni ha snocciolato i dati relativi a denunce e arresti nella città di Legnano.

Prendendo il periodo che va dal 23 novembre 2022 al febbraio 2023, le denunce per maltrattamenti contro familiari e conviventi sono state tre mentre dal 23 novembre 2023 (data di inaugurazione della "Stanza rosa") al 28 febbraio di quest'anno, il numero è salito a quattro, per un aumento del 33,3%; aumento del 100% per le denunce presentate per atti persecutori (stalking): quattro nel primo periodo, otto nel secondo. Il tutto per un aumento dei delitti da 7 a 12, pari al 71,4%. "Questo è indice del fatto che la persona denuncia - ha spiegato Romano - Non è e un’escalation dei fatti di violenza ma l’essere riusciti ad abbattere quel muro di paura verso il maltrattante. La vittima è molto più propensa a denunciare fatti di stalking che di maltrattamenti, perchè in quest’ultimo entrato in fatto tanti elementi soprattutto se esiste una dipendenza economica e si è madri".

Gli arresti e le denunce

Poi i dati sugli arresti in città: dal 23 novembre 2022 al 28 febbraio 2023 erano stati uno contro gli zero del periodo dal 23 novembre 2023 al 28 febbraio, gli atti persecutori hanno visto zero arresti nel primo periodo e uno nel secondo, le violenze sessuali un arresto per ogni periodo preso in esame.

In particolare, l’arresto per atti persecutori si tratta di un intervento che "fa scuola": oltre all'arresto per stalking, l'uomo (già ammonito), è stato poi destinatario del provvedimento di sorveglianza speciale d'urgenza con divieto di avvicinamento alla vittima con braccialetto elettronico. E si è trattato del primo caso della Questura di Milano.

Poi gli uomini denunciati: dal 23 novembre 2022 al 28 febbraio 2023 per maltrattamenti contro familiari e conviventi la denuncia era stato nei confronti di un uomo, dal 23 novembre 2023 al 28 febbraio le denunce sono salite a tre pari ad un aumento del 200%; per atti persecutori un uomo denunciato nel primo periodo, cinque invece nel secondo per un aumento del 400%.

Tirando le somme, dal 23 novembre 2022 al 28 febbraio 2023 era pari al 57% il numero di reati senza persone indagate o arrestate, numero che è sceso al 25% nel secondo periodo preso in esame (ossia dall'apertura del nuovo spazio dedicato alle vittime in commissariato).

A dicembre 2023 la svolta "rosa"

Dicembre 2023 è stato il mese della svolta: "A dicembre è cambiato qualcosa, c'è stata un'evoluzione di coscienza con donne che hanno avvertito il bisogno di rivolgersi alle Forze dell'ordine - commenta Romano - Le donne sapevano che qui c'erano uno spazio per loro e lo sapevano anche i minori. C'è stata quindi la necessità di denunciare e la speranza di trovare una via d'uscita da una vita di soprusi e violenze".

E in questi ultimi mesi, inoltre, 39 informative di Codice rosso, tre a tutela di minori vittime di reati, 7 audizione protette (due delle quali nella "Stanza rosa"), un ammonimento per stalking, uno per violenza domestica e tre provvedimenti di allontanamenti d'urgenza dalla casa familiare. Eseguite tre misure cautelari con allontanamento da casa familiare per autori di stalking e in due casi l’arrivo del braccialetto elettronico.