Fulmine colpisce un albero: arrivano pompieri, Polizia Locale e Carabinieri

Fulmine colpisce un albero a San Vittore Olona al confine con Cerro Maggiore.

Fulmine su un albero

Momenti di forte preoccupazione quelli che si sono vissuti a San Vittore Olona. Nella giornata di ieri, lunedì 5 maggio 2025, intorno alle 18.30 - mentre su tutta la zona imperversava il maltempo - un fulmine ha infatti colpito un albero che si trovava nel cortile di una ditta nella zona di via Primo Maggio, sul confine con Cerro Maggiore. Immediata, da parte dei residenti, la richiesta di aiuto visto che parte della piante era pericolosamente rimasta a penzoloni verso la carreggiata.

L'intervento

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Vigili del fuoco del distaccamento di Legnano, insieme alla Polizia Locale di San Vittore Olona e i Carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore. Gli agenti e i militari si sono occupati della viabilità, mentre i pompieri hanno messo l'area in sicurezza così come l'albero.