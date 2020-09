Fuggono da un posto di controllo su un’auto rubata e con la droga: presi

Fuggono da un posto di controllo su un’auto rubata, con loro avevano della droga: un uomo e una giovane sono stati bloccati a Legnano dalla Polizia di Stato. Lui è stato arrestato.

Fuggono da un posto di controllo su un’auto rubata, bloccati

Erano a bordo di un’auto che era stata rubata. E con loro avevano della droga. Entrambi sono stati bloccati dopo un inseguimento da parte della Polizia di Stato di Legnano.

E’ quando accaduto nel pomeriggio di ieri, venerdì 11 settembre 2020 in città. Una volante del commissariato legnanese era impegnata coi colleghi di Busto Arsizio nel ricercare un’auto sospetta che era sfuggita a un controllo di polizia nella zona della rotonda di via Della Pace a Castellanza. Controllando la targa della vettura, una Opel Nera, si aveva avuto la conferma che era stata rubata.

Ne è nato un inseguimento durante il quale gli agenti hanno avuto la meglio. A bordo dell’auto vi erano un uomo, 40 anni, in compagnia di una ragazza. Quest’ultima ha consegnato circa mezzo grammo di marijuana, l’uomo aveva circa un grammo di cocaina, altrettanto di eroina e mezzo grammo di hashish. Lui è stato arrestato per resistenza vista la fuga spericolata e indagato per detenzione ai fini di spaccio, la giovane sarà segnalata all’autorità prefettizia competente per uso personale di droga. Entrambi sono stati denunciati per ricettazione e l’auto è stata restituita al legittimo proprietario.

