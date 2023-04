Fuggono all'alt della Polizia: arrestati due spacciatori

La Polizia di Stato di Rho ha arrestato la scorsa notte, 27 aprile, due uomini di origine marocchina fuggiti all'alt degli agenti e trovati in possesso di cocaina.

Fuggono all'alt e lanciano la cocaina dal finestrino

La scorsa notte la pattuglia di volante in servizio di controllo del territorio, ha intercettato in Via Palmiro Togliatti di Rho, una Alfa Romeo Mito di colore grigio, attenzionata da qualche giorno perché probabilmente condotta da persone dedite alla cessione di sostanze stupefacenti nella frazione di Mazzo.

La suddetta autovettura stava per fermarsi ma alla vista dei poliziotti riprendeva immediatamente la marcia, tentando di dileguarsi a velocità notevolmente sostenuta, venendo prontamente inseguita.

La macchina compiva numerose manovre anche pericolose, passando con il semaforo rosso e omettendo di dare la precedenza agli altri autisti incrociati all’altezza delle rotonde, venendo raggiunta in via Ospiate.

Il lancio della droga dal finestrino

Durante la fuga i poliziotti notavano che dall’auto, precisamente dal lato passeggero, veniva lanciato un involucro di colore bianco, pensando di non essere notati.

Subito dopo giungeva una seconda volante che accompagnava i 2 fermati in Commissariato ed i poliziotti inseguitori, ritornando sul percorso, recuperavano l’involucro constatando che lo stesso, leggermente aperto a causa dell’impatto, conteneva della sostanza delle caratteristiche della cocaina, che portavano in Commissariato.

I due fermati, A.M. del 80 e L.M. del 2001 di nazionalità marocchina ed abitanti a Garbagnate Milanese, inizialmente riferivano di essere padre e figlio, ma successivamente si accertava diversamente.

Presso il Commissariato si verificava che la sostanza risultava essere Cocaina tramite l’utilizzo degli appositi Narco Test, ed i 2 uomini pertanto venivano informati che sarebbero stati deferiti in stato di arresto per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza, essendosi dati alla fuga all’intimazione dell’alt da parte dei poliziotti.

Nell'auto droga, soldi e un bilancino

L’auto veniva sottoposta a perquisizione e all’interno della stessa veniva rinvenuto un bilancino di precisione che veniva sottoposto a sequestro penale insieme al denaro contante (240 euro) trovato nelle tasche di uno degli arrestati.

Nell’auto veniva inoltre rinvenuto un involucro contenente della sostanza marrone che da successivo accertamento con narco test risultava essere Hashish avente un peso di circa gr. 1 ed un’altra sostanza in polvere di colore grigio chiaro, rinchiusa in un involucro artigianale in cellophane, che veniva sequestrata al fine di accertarne la natura.

Dell’avvenuto arresto veniva data notizia al Pubblico Ministero di turno, che disponeva l’associazione degli arrestati presso le camere di sicurezza della Questura di Milano in attesa della direttissima fissata per la mattina successiva.