Fuggono all'alt a Cornaredo, presi a San Siro

Inseguimento da Cornaredo al quartiere San Siro concluso con un arresto e tre denunce.

Inseguimento

E' accaduto oggi all'ora di pranzo. Un'automobile con a bordo quattro uomini di nazionalità cubana non ha rispettato l'alt dato da una pattuglia della Polizia locale di Cornaredo impegnata in controlli stradali su via Milano. L'automobile con a bordo le quattro persone è fuggita in direzione Settimo Milanese e poi Milano.

Polizia locale

Ne è nato un lungo inseguimento che si è protratto a lungo, sino al quartiere San Siro di Milano. Lì l'automobile in fuga si è fermata, urtando delle vetture in sosta in una strada privata, fortunatamente senza gravi danni. Nel frattempo sulle loro tracce, oltre alla pattuglia della Polizia locale, subito coadiuvata da altri due equipaggi cornaredesi, si sono messi anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano e la Polizia locale meneghina.

Schianto a San Siro

Dopo l'incidente, i quattro fuggitivi hanno cercato nuovamente la fuga. Uno è stato bloccato sul posto dagli agenti della Polizia locale di Cornaredo guidata dal comandante Domenico Giardino, gli altri tre pochi istanti dopo dai carabinieri. Si tratta di quattro persone tutte di nazionalità cubana: su di loro pendeva già un ordine di espulsione dal territorio per reati contro il patrimonio. Per l'automobilista che si è lanciato nella spericolata fuga è scattato l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Processato per direttissima, sono in corso le pratiche per l'espulsione. Denuncia a piede libero per resistenza in concorso per gli altri tre coinvolti.