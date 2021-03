Fugge, sperona l’auto dei Carabinieri e ferisce un militare: arrestato

Fugge, sperona l’auto dei Carabinieri e ferisce un militare: è successo a Nerviano.

E’ fuggito dai Carabinieri, ha speronato la loro auto, poi ne è nata una colluttazione in cui un militare è rimasto ferito. L’uomo, un 29enne italiano, è stato poi bloccato e arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Era alla guida della vettura con patente revocata.

L’accaduto

Tutto è successo la mattina di ieri, martedì 16 marzo 2021, quando una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Parabiago stavano transitando lungo la Sp229 in territorio di Nerviano. E’ qui che hanno notato, in una stradina, 5 persone, molto probabilmente extracomunitari, che stava scendendo da un’auto, una Toyota. Il conducente, un 29enne italiano, nullafacente, si è poi rimesso sulla strada ma, vedendo i militari, ha iniziato la sua fuga in una strada sterrata. A un certo punto la strada era però sbarrata da un ostacolo: i Carabinieri hanno quindi raggiunto il fuggitivo che ha però innescato improvvisamente la retromarcia speronando la pattuglia per poi tentare di scappare a piedi. E’ stato però bloccato dopo una breve colluttazione nella quale uno dei militari è rimasto ferito (portato all’ospedale di Legnano, è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni). Da qui l’arresto. Il 29enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa della convalida.