Fugge dalla Polizia Locale, gli agenti riescono a sequestrargli l’auto

Fugge dalla Polizia Locale di Castano Primo nei giorni scorsi, ma gli agenti rintracciano la sua auto e la sequestrano.

Fugge dalla Polizia Locale: rintracciato un veicolo

Stamattina, venerdì 4 settembre 2020, gli agenti della Polizia Locale di Castano Primo hanno intercettato un veicolo con intestazione fittizia nel centro cittadino. Il conducente del mezzo sia era già reso autore nelle scorse settimane di una fuga contromano per le vie urbane. Questa mattina però gli agenti, che avevano annotato la sua targa e l’avevano inserita in black list al varco di sicurezza, appena è scattato l’alert, non ci hanno pensato due volte e hanno cercato di riacciuffarlo.

Macchina sequestrata

L’uomo è riuscito a dileguarsi nei cortili del centro urbano, mentre però in via Palestro i poliziotti locali castanesi hanno ritrovato la sua auto, una Fiat Punto, che è stata sequestrata ai fini della confisca. Il veicolo infatti, da accertamenti nelle banche dati, risultava cancellato dal PRA per intestazione fittizia ed era anche privo di copertura assicurativa. Sono in corso accertamenti per rintracciare l’uomo e i suoi contatti in loco, grazie anche al supporto dei filmati del sistema di videosorveglianza comunale.

