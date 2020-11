Fugge al controllo dei carabinieri: nascondeva cocaina negli slip

Inseguimento a Marcallo con Casone ieri sera: i carabinieri fermano un 22enne che nascondeva 34 dosi di cocaina negli slip.

Si aggirava per via Edison a Marcallo nella serata di ieri ed ha attirato così l'attenzione dei Carabinieri di Magenta, che gli si sono avvicinati per un controllo dei documenti. E' iniziato così un inseguimento che ha visto come protagonista un ragazzo di 22 anni, che a bordo della sua auto ha urtato un'altra vettura ed è stato poi fermato in via Pasubio. Si è scoperto che con sé aveva sei grammi di cocaina suddivisi in 34 dosi e nascosti negli slip. Al giovane sono stati trovati anche 580 euro in banconote di piccolo e medio taglio. Nell'abitazione, a seguito della perquisizione, sono emersi altri due grammi di cocaina con materiale per il confezionamento. Il ragazzo, albanese incensurato ma irregolare e senza fissa dimora, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Questa mattina al processo per direttissima è stata disposta per lui la custodia cautelare in carcere.