Fuga di gas, arrivano Polizia Locale e Vigili del Fuoco

Fuga di gas a Nerviano, in via Fiume arrivano la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco.

Fuga di gas, momenti di paura

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Rho e gli agenti della Polizia Locale di Nerviano. A Nerviano, in via Fiume (frazione di Sant’Ilario), si è infatti registrata, intorno alle 17.30, una fuga di gas. In tanti si sono accorti di un forte odore di metano che aveva iniziato a diffondersi in zona. La perdita è stata individuata e proveniva dai lavori di scavo per l’acqua potabile.

I pompieri hanno svolto le verifiche e la valutazione sul fare (compresa la possibile evacuazione dei residenti delle abitazioni nella via, poi scartata). Al lavoro anche il tecnico delle rete gas, la situazione dovrebbe tornare alla normalità in serata.

