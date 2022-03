Fuga di gas, momenti di paura

ARCONATE

E' successo in un condominio di via Roma; sul posto i Vigili del fuoco volontari di Inveruno

Fuga di gas, è successo ad Arconate.

Fuga di gas, attimi paura

Il forte odore di gas è stato avvertito dai residenti. Che non hanno perso tempo chiedendo subito aiuto. E' quanto accaduto la mattina di ieri, domenica 20 marzo 2022. Erano circa le 10.10 quando la fuga di gas è stata avvertita dai condomini di una palazzina di via Roma.

L'intervento

Sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del fuoco volontari di Inveruno; l'appartamento dal quale proveniva la perdita si trovava al secondo piano, i pompieri hanno iniziato le loro verifiche con la strumentazione in loro possesso. In pochi istanti è stata individuata e risolta la causa e non è stato necessario evacuare i residenti.