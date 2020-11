Fuga di gas in via Porta Ronca a Rho FOTO

Fuga di gas in via Porta Ronca a Rho nella serata di lunedì 9 novembre.

Fuga di gas in via Porta Ronca a Rho

Un forte odore di gas si è propagato ieri sera, lunedì 9 novembre, intorno alle 20.30, in via Porta Ronca a Rho. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Garbagnate che hanno chiuso la strada e messo in sicurezza l’area. Questa mattina sono a lavoro i tecnici per riparare la perdita.

