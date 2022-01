Fuga di gas in una palazzina

Allarme

E' successo in via Resegone a San Vittore Olona. Sul posto Vigili del fuoco e tecnici che hanno individuato la perdita e ripristinato la sicurezza.

Fuga di gas a San Vittore Olona.

Fuga di gas, intervengono pompieri e tecnici

L'allarme è scattato nella serata di ieri, venerdì 7 gennaio, in una palazzina di via Resegone. A chiamare i soccorsi sono stati i residenti, allarmati dal forte odore di gas che si percepiva nell'androne dell'edificio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Legnano e dai tecnici dell'azienda del gas. Individuata la perdita in un tubo interrato, l'azienda ha provveduto ai lavori di scavo mentre i pompieri monitoravano le operazioni per scongiurare pericoli. Fortunatamente il tubo è stato messo in sicurezza e non è stato necessario evacuare la palazzina.